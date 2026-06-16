De klemband biedt meer flexibiliteit bij het plaatsen van de RTK-antenne. Plaats de antennekop in de houder en schroef deze met de kleminrichting vast op horizontale elementen. De houder kan eenvoudig van horizontaal naar verticaal worden omgezet. Zorg voor een vrije kijkhoek van 100° naar de lucht. Geschikt voor montage op tuinhekken, balkons, klimrekken, enzovoort.