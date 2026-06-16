RCX klembeugel
Flexibele montage van de RTK-antenne op horizontale of verticale elementen via een klemsysteem.
De klemband biedt meer flexibiliteit bij het plaatsen van de RTK-antenne. Plaats de antennekop in de houder en schroef deze met de kleminrichting vast op horizontale elementen. De houder kan eenvoudig van horizontaal naar verticaal worden omgezet. Zorg voor een vrije kijkhoek van 100° naar de lucht. Geschikt voor montage op tuinhekken, balkons, klimrekken, enzovoort.
Kenmerken en voordelen
Veilige beugel
- De RTK-antenne kan stevig in een veilige positie worden gemonteerd met behulp van het schroefmechanisme.
Flexibele montage
- De klembeugel opent veel mogelijkheden voor montage op horizontale of verticale elementen zoals tuinomheiningen, balkons, klimrekken, etc.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|290 x 110 x 135