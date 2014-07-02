Flexible d'aspiration prêt à l'emploi 3,5 m
Flexible d'aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à la pompe. Pour prolonger l'ensemble d'aspiration ou utilisation avec des filtres d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).
Flexible d'aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à la pompe. Pour prolonger l'ensemble d'aspiration ou utilisation avec des filtres d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).
Caractéristiques et avantages
Tuyau spiral résistant à la dépression, prêt pour un raccord immédiat
- Permet un raccord direct à la pompe et peut également être utilisé comme une extension du tuyau d'aspiration. Les filtres d'aspiration peuvent également être raccordés pour pouvoir réorienter le tuyau d'aspiration comme un set de tuyau d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|3,5
|Diamètre
|3/4″
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,8
|Poids emballage inclus (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|415 x 400 x 55
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.