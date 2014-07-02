Aanzuigslang aansluitklaar 3,5 m
Gebruiksklare, vacuümbestendige spiraalslang voor tuinpompen en hogedrukpompen. Geschikt voor het verlengen van de zuigslang of voor gebruik met zuigfilters.
Compleet, aansluitklare, vacuümdichte spiraalslang van 3/4", 3.5 m voor algemeen gebruik. Geschikt voor de directe aansluiting aan tuinpompen en hogedrukpompen. Geschikt als verlenging van zuigslangen of voor gebruik met zuigfilters. Voor gebruik met de hierboven vermelde pompen met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm).
Kenmerken en voordelen
Vacuüm-bestendige spiraalslang, klaar voor onmiddellijke aansluiting
- Maakt een directe aansluiting aan de pomp mogelijk en kan ook worden gebruikt als verlenging van de aanzuigslang. De aanzuigfilters kunnen ook worden aangesloten om de aanzuigslang opnieuw te kunnen gebruiken als zuigslangset.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|3,5
|Diameter
|3/4″
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|415 x 400 x 55
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …