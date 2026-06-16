Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|400
|Longueur (m)
|20
|Filetage des raccords
|1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
|Poids emballage inclus (kg)
|7
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- D 17/15-4 St
- Enrouleur de flexible automatique acier inoxydable/plastique, 20 m
- Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable avec support pivotant, 20 m
- Enrouleur de flexible automatique, acier à revêtement par poudre/plastique, 20 m
- Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m
- Enrouleur de flexible automatique, peinture gris basalte, 20 m
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus