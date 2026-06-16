Floor cleaning set SC1 Multi
La propreté sans contact avec la saleté : avec le set de nettoyage des sols EasyFix Large pour le SC 1 Multi, le nettoyeur vapeur à main se transforme en variante serpillière en un clin d'œil.
Passer du nettoyeur vapeur à main à la variante serpillière en quelques secondes : c'est possible grâce au set de nettoyage des sols EasyFix Large pratique destiné au SC 1 Multi. Il suffit de fixer la lingette de sol universelle Large sur le suceur pour sol EasyFix Large à l'aide du système de bandes autoagrippantes puis de raccorder le suceur au SC 1 Multi grâce aux deux tubes rallonges (de 0,5 m chacun) pour pouvoir démarrer le nettoyage en profondeur des sols durs. Avec sa texture spéciale à bouclettes, la lingette de sol universelle permet un ramassage des saletés particulièrement efficace. Sa grande perméabilité à la vapeur permet d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques dans les coins et le long des bords. Le set de nettoyage des sols EasyFix Large est inclus dans la fourniture standard du SC 1 Multi & Up.
Caractéristiques et avantages
Fixation facile du set suceur pour sol EasyFix Large sur le SC 1 Multi
- Le suceur de sol EasyFix s'adapte vite et sans effort à l'appareil, avec les tuyaux du nettoyeur vapeur.
Microfibres de haute qualité
- La texture spéciale à bouclettes de la lingette assure une absorption optimale de la saleté ainsi que des résultats de nettoyage en profondeur sur tous les sols durs vitrifiés.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcros
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
- La zone d'utilisation (par ex. séparation entre cuisine et salle de bains) peut être notée dans une case sur le rabat.
Technologie à lamelles innovante
- Répartition uniforme de la vapeur grâce aux lamelles, sur les surfaces à nettoyer comme sur la serpillère en microfibres.
Suceur doté d'une articulation souple
- Nettoyage ergonomique et efficace quelle que soit la corpulence de l'utilisateur.
- Passe parfaitement sous les meubles.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0,9
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages