Van handstoomreiniger tot mop in enkele seconden: de handige vloerreinigingsset EasyFix Large voor de SC 1 Multi maakt het mogelijk. Bevestig simpelweg de universele vloerdoek Large met het klittenbandsysteem aan de EasyFix Large vloerzuigmond en verbind het mondstuk met de twee verlengbuizen (elk 0,5 m) op de SC 1 Multi – en u kunt meteen beginnen met het grondig reinigen van de harde vloer. De universele vloerdoek met zijn speciale lussenstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlatendheid maakt uitstekende en hygiënisch schone reinigingsresultaten mogelijk, ook in hoeken en langs randen. De vloerreinigingsset EasyFix Large is standaard inbegrepen bij de levering van de SC 1 Multi & Up.