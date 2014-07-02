Générateur de mousse avec réservoir intégré, 1200 l/h -
Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.
Particulièrement adaptée, grâce à sa structure compacte, par l’application de mousse sur les véhicules légers, par exemple. Raccord pivotant M 22 × 1,5, dosage de détergent en continu par un bouton situé directement sur le générateur, angle de jet réglable.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|max. 1200
|Pression max. (bar)
|180
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,7
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
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Accessoires
Piéces détachées Générateur de mousse avec réservoir intégré, 1200 l/h -
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