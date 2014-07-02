Schuimlans, 1200 l/u -
Korte, handige schuimlans met instelbare spuithoek en reinigingsmiddelreservoir van 1 liter. Door het compacte ontwerp ideaal voor het reinigen van auto's.
Korte, handige schuimlans met instelbare spuithoek en reinigingsmiddelreservoir van 1 liter. Door het compacte ontwerp ideaal voor het reinigen van auto's. Extra kenmerken: draaibare aansluiting (M 22 x 1.5) en variabele reinigingsmiddelendosering via controle op de lans.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 1200
|Max. druk (bar)
|180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,7
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Onderdelen Schuimlans, 1200 l/u -
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