Kit brosses rondes

Jeu de brosses rondes pratiques de deux couleurs différentes pour différentes utilisations. Grâce aux différentes couleurs, les brosses se différencient clairement pour pouvoir être utilisées conformément à leur destination. Il est donc possible d'affecter une couleur à l'utilisation dans les sanitaires et l'autre pour les missions de nettoyage dans la cuisine. Les poils souples de la brosse à vapeur se chargent de toutes les missions de manière fiable et souveraine.