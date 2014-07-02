Kit brosses rondes
Deux couleurs différentes pour des applications différentes.
Jeu de brosses rondes pratiques de deux couleurs différentes pour différentes utilisations. Grâce aux différentes couleurs, les brosses se différencient clairement pour pouvoir être utilisées conformément à leur destination. Il est donc possible d'affecter une couleur à l'utilisation dans les sanitaires et l'autre pour les missions de nettoyage dans la cuisine. Les poils souples de la brosse à vapeur se chargent de toutes les missions de manière fiable et souveraine.
Caractéristiques et avantages
2 couleurs différentes (noir et rouge).
- Travail hyginénique dans divers endroit de la maison (salle de bain, cuisine, ect…).
Poils de haute qualité.
- Retrait facile de la saleté.
- Les poils ne s'usent pas rapidement avec le frottement, longue durée de vie.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|26 x 26 x 40
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Plans de travail dans la cuisine
- Écoulements
- Évier
- Robinetterie
- WC
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Salle de bain