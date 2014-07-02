Ronde borstelset
Twee verschillende kleuren voor verschillende toepassingen: keuken en badkamer
Praktische ronde borstelset in twee kleuren voor verschillende toepassingen. De borstels zijn beschikbaar in verschillende kleuren voor verschillende toepassingen. Deze borstels kunnen worden gebruikt in de badkamer, de keuken enz. Flexibele stoomborstels zijn ideaal voor gebruik in heel het huis.
Kenmerken en voordelen
2 verschillende kleuren (zwart, rood)
- Hygiënisch werken op verschillende toepassingsgebieden (toilet, keuken, badkamer,…)
Hoge kwaliteit materiaal van de borstels.
- Eenvoudig verwijderen van grof vuil
- Langere levensduur. Trage afslijting van de borstels
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|26 x 26 x 40
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Toepassingen
- Werkoppervlakken in de keuken
- Schoonmaken van riolen.
- Wasbak/gootsteen
- Kraantjes
- Toilet
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Badkamer