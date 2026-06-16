Lame LMO 5-18 Dual
Un résultat de tonte irréprochable en toute simplicité – grâce à la lame en acier d'une largeur de coupe de 41 cm pour la tondeuse à batterie LMO 5-18 Dual.
La batterie est chargée, la météo est bonne – c'est parti pour le jardinage. Grâce à sa lame en acier tranchante, la tondeuse à batterie LMO 5-18 Dual garantit une coupe puissante et nette sans brins d'herbe effilochés. La lame atteint le gazon sur une largeur de coupe de 41 centimètres et fournit un excellent résultat de tonte. Son changement s'effectue en quelques gestes pour que le jardinage soit encore plus plaisant.
Caractéristiques et avantages
Lame en acier très affûtée
- L'utilisation d'un acier de haute qualité assure une tonte impeccable sans brins d'herbe effilochés.
Changement de lame facile
- Le changement de lame s'effectue en quelques gestes grâce à une seule vis de fixation.
Forme performante
- Grâce à la forme élaborée de la lame, l'herbe coupée est acheminée dans le bac de ramassage.
Accessoires sur mesure
- La lame de tondeuse est idéale pour la tondeuse à batterie LMO 5-18 Dual.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de coupe (cm)
|41
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|410 x 93 x 19
Domaines d'utilisation
- Pelouse