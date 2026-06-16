Blade LMO 5-18 Dual
Een schoon maairesultaat met minimale inspanning – dat zorgt het stalen mes met een maaibreedte van 41 centimeter voor de LMO 5-18 Dual accu-grasmaaier.
De accu is opgeladen, het weer zit mee, tijd om de tuin in te gaan. Dankzij het scherpe stalen mes zorgt de LMO 5-18 Dual accu-grasmaaier voor een krachtige, nette snede zonder rafelige grassprieten. Het mes maait over een breedte van 41 centimeter en laat een prachtig gemaaid gazon achter. Het wisselen van het mes is zo gedaan, zodat er meer tijd overblijft om te genieten van het tuinieren.
Kenmerken en voordelen
Extra scherpe, stalen messen
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor een keurig maairesultaat zonder slordige grassprieten.
Eenvoudige vervanging van de messen
- Slechts enkele handbewegingen en maar één schroefje, en het mes is vervangen.
Effectieve vorm
- De zorgvuldig ontworpen vorm van het mes zorgt ervoor dat het maaisel in de opvangzak terechtkomt.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het grasmaaimes is ideaal voor de LMO 5-18 Dual accu-grasmaaier.
Specificaties
Technische gegevens
|Maaibreedte (cm)
|41
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|410 x 93 x 19
Toepassingen
- Tuin