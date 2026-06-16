De accu is opgeladen, het weer zit mee, tijd om de tuin in te gaan. Dankzij het scherpe stalen mes zorgt de LMO 5-18 Dual accu-grasmaaier voor een krachtige, nette snede zonder rafelige grassprieten. Het mes maait over een breedte van 41 centimeter en laat een prachtig gemaaid gazon achter. Het wisselen van het mes is zo gedaan, zodat er meer tijd overblijft om te genieten van het tuinieren.