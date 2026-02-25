Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 145 pour K 5 (Premium) FC Plus et Smart Control

Changez tout simplement le jet, et non plus la lance d'arrosage. La lance Multi Jet 3 en 1 combine en effet 3 types de jets et permet de changer en continu entre un jet plat haute pression, une buse rotative et un jet à détergent en tournant tout simplement la lance d'arrosage. De plus, la pression appropriée peut être ajustée rapidement et facilement grâce aux boutons du pistolet. La lance Multi Jet 3 en 1 est la solution polyvalente adaptée aux nettoyeurs haute pression Kärcher K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus et K 5 Premium Full Control Plus (à partir de l'année-modèle 2017).