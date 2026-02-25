Vanaf nu wijzigt u gewoon de straal – en niet langer de spuitlans. Want de 3-in-1 Multi Jet combineert 3 spuittypes en laat u toe te wisselen tussen een traploos instelbare hoge druk vlakstraal, een roterende straal en een reinigingsmiddelenstraal door de spuitlans simpelweg te draaien. En de juiste druk kan eenvoudig worden aangepast met de knoppen op het spuitpistool. De 3-in-1 Multi Jet is de all-rounder voor de Kärcher hogedrukreiniges van het type K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus en K 5 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).