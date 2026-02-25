MJ 145 3-in-1 multi jet voor K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control
Alles in één: de 3-in-1 Multi Jet spuitlans van Kärcher voor de hogedrukreinigers K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus en K 5 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).
Vanaf nu wijzigt u gewoon de straal – en niet langer de spuitlans. Want de 3-in-1 Multi Jet combineert 3 spuittypes en laat u toe te wisselen tussen een traploos instelbare hoge druk vlakstraal, een roterende straal en een reinigingsmiddelenstraal door de spuitlans simpelweg te draaien. En de juiste druk kan eenvoudig worden aangepast met de knoppen op het spuitpistool. De 3-in-1 Multi Jet is de all-rounder voor de Kärcher hogedrukreiniges van het type K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus en K 5 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).
Kenmerken en voordelen
Volledige controle in beide handen
- Traploos instelbare drukregeling met het intelligente spuitpistool.
Geen vervelende vervanging van de spuitlans
- De spuitlans simpelweg draaien om de juiste straal te kiezen.
Drie sproeipatronen in één enkele spuitlans
- Reinigingsmiddelenstraal, roterende straal en traploos instelbare hogedruk vlakstraal – voor flexibel werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|445 x 63 x 63
Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinmuren en stenen muren
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Hekken