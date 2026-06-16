Multi Jet basse pression
Buse multifonction 4 en 1 polyvalente pour les pistolets de nettoyage mobiles OC 3 et OC 4 avec jet crayon, jet plat, jet nuage et jet d'arrosage pour diverses utilisations. Pratique à régler par simple rotation de la tête de buse.
La lance Multi Jet fournit 4 types de jet en une seule buse : jet crayon, jet plat, jet nuage et jet d'arrosage. Ainsi, cette buse multifonction convient parfaitement à différentes utilisations sans avoir à changer d'embout. Le choix du jet adéquat se fait de manière très simple et pratique en tournant la tête de buse. Le raccordement par baïonnette permet le passage rapide et facile à un autre accessoire. La lance Multi Jet est compatible avec tous les modèles OC 3 et OC 4.
Caractéristiques et avantages
Buse multifonction 4 en 1Réunit 4 types de jet différents en une seule buse. Les symboles sur la tête de buse signalent le bon type de jet.
Economie de tempsAucun changement de buse fastidieux requis. Le choix du jet adéquat se fait très simplement en tournant la tête de buse.
Nettoyer et arroser d’un seul gesteInutile de passer au tuyau d'arrosage et à la poignée-pistolet.
Jet plat
- Jet utilisable de manière universelle pour le nettoyage de divers objets et de diverses surfaces.
Jet crayon
- Jet particulièrement puissant pour nettoyer les salissures tenaces et décoller les salissures ponctuelles dans les endroits difficiles d'accès.
Jet nuage
- Jet doux pour les nettoyages particulièrement délicats (par ex. chiens et plantes).
Jet de coulée
- Permet d’arroser les plantes.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|119 x 59 x 59
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Animaux domestiques/chiens
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs