Multifunctional nozzle low-pressure
Veelzijdig 4-in-1 mondstuk voor de OC 3 en OC 4 met punt-, vlak-, nevel- en straalstraal geschikt voor diverse toepassingen. Eenvoudig te verstellen door te draaien.
De Multi Jet biedt vier verschillende spuittypes in één mondstuk: puntstraal, vlakstraal, nevelstraal en straal. Hierdoor is het multi-mondstuk ideaal voor diverse toepassingen, zonder dat je van hulpstuk hoeft te wisselen. Draai eenvoudig de mondstukkop om de juiste straal te selecteren. Dankzij de bajonetsluiting wissel je accessoires snel en gemakkelijk. De Multi Jet is compatibel met alle OC 3- en OC 4-modellen.
Kenmerken en voordelen
4-in-1 multi-mondstukCombineert vier verschillende sproeitypes in één mondstuk. De symbolen op de sproeierkop geven het bijbehorende sproeitype aan.
TijdsbesparingU hoeft niet langer tijd te besteden aan het wisselen van sproeiers. Draai gewoon aan de sproeierkop om de juiste straal te selecteren.
In één keer reinigen en water gevenHet is niet nodig over te schakelen naar een tuinslang en spuitpistool.
Vlakstraal
- Universele straal voor het reinigen van een breed scala aan objecten en oppervlakken.
Puntstraal
- Een zeer krachtige straal voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken.
Nevelstraal
- Zachte sproeistraal voor delicate klussen (bijv. honden wassen of planten water geven).
Gietstraal
- Bewatering van planten.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|119 x 59 x 59
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Fietsen
- Tent/campinguitrusting
- Huisdieren/honden
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddle board)
- Kinderwagens/buggy's
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken