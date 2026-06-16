De Multi Jet biedt vier verschillende spuittypes in één mondstuk: puntstraal, vlakstraal, nevelstraal en straal. Hierdoor is het multi-mondstuk ideaal voor diverse toepassingen, zonder dat je van hulpstuk hoeft te wisselen. Draai eenvoudig de mondstukkop om de juiste straal te selecteren. Dankzij de bajonetsluiting wissel je accessoires snel en gemakkelijk. De Multi Jet is compatibel met alle OC 3- en OC 4-modellen.