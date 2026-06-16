Pet Brosse
Pour un brossage approfondi du poil de votre animal domestique: la Brosse Pet enlève même la salissure tenace du poil.
La brosse Pet permet de brosser très facilement la salissure tenace du poil de votre animal domestique. La matière agréable et douce en caoutchouc est flexible et s'adapte aux animaux. Les chevilles en acier inoxydable avec des nopes sentent agréables à votre animal domestique. Et la dragonne peut être ajustée aux différents utilisateurs.
Caractéristiques et avantages
Brosse Pet
- Enlève les salissures tenaces du poil de votre animal domestique.
Chevilles en acier inoxydable avec des nopes
- Confortable pour votre animal domestique.
Dragonne adaptable
- Adaptable aux différents utilisateurs.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|131 x 83 x 50
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Animaux domestiques/chiens