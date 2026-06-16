Pet Borstel
Voor het grondig borstelen van de vacht van uw huisdier: de petborstel verwijdert zelfs hardnekkig vuil uit de vacht.
Met de petborstel kan u heel gemakkelijk hardnekkig vuil uit de vacht van uw huisdier borstelen. Het aangenaam zachte rubberen materiaal is flexibel en past zich aan de dieren aan. De roestvrij stalen pinnen met noppen voelen aangenaam aan voor uw huisdier. En het handriempje kan aan de verschillende gebruikers worden aangepast.
Kenmerken en voordelen
Borstel voor het kammen van de vacht
- Verwijdert hardnekkig vuil uit de vacht van uw huisdier.
Roestvrij stalen pinnen met noppen
- Comfortabel voor uw huisdier.
Verstelbaar handriempje
- Instelbaar voor verschillende gebruikers.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|131 x 83 x 50
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Toepassingen
- Huisdieren/honden