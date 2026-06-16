Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit

Le préfiltre robuste peut être installé en option sur la pompe d'évacuation. L'utilisation du préfiltre est notamment conseillée lorsque la pompe est employée dans des eaux très chargées comme celles des excavations ou en cas d'inondation. Le filtre permet de retenir les grosses particules de saleté pour éviter qu'elles pénètrent dans la pompe. Cela protège la roue à aubes de la pompe et empêche une obstruction de la pompe par des branches ou des particules de saleté, augmentant ainsi sa sécurité de fonctionnement. Le préfiltre pour pompe est compatible avec les pompes d'évacuation SP 9.000 à SP 16.000 Flat/Dirt ainsi que SP 1 à SP 5 Flat/Dirt et possède un maillage d'env. 5 millimètres.