Voorfilter dompelpomp SP 1-5 Dirt/Flat

De robuuste voorfilter kan optioneel worden gemonteerd op de dompelpomp. Het gebruik van deze voorfilter is vooral aangewezen als de pomp gebruikt wordt bij zwaar vervuild water, in bv. bouwputten of overstroomde gebieden. De filter kan gebruikt worden om te voorkomen dat er grote vuilpartikels in de pomp geraken. Hierdoor wordt de rotor van de pomp beschermd tegen verstoppingen door bv. takken of grote vuilpartikels - waardoor dus de operationele betrouwbaarheid vergroot. Deze voorfilter is geschikt voor de dompelpompen uit de reeksen SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt en heeft een maaswijdte van ongeveer 5 mm.