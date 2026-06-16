Voorfilter dompelpomp SP 1-5 Dirt/Flat
Beschermt de dompelpomp en verhoogt hierdoor zijn operationele betrouwbaarheid: de robuuste en gemakkelijk te installeren voorfilter voor de dompelpompen van de reeksen SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt.
De robuuste voorfilter kan optioneel worden gemonteerd op de dompelpomp. Het gebruik van deze voorfilter is vooral aangewezen als de pomp gebruikt wordt bij zwaar vervuild water, in bv. bouwputten of overstroomde gebieden. De filter kan gebruikt worden om te voorkomen dat er grote vuilpartikels in de pomp geraken. Hierdoor wordt de rotor van de pomp beschermd tegen verstoppingen door bv. takken of grote vuilpartikels - waardoor dus de operationele betrouwbaarheid vergroot. Deze voorfilter is geschikt voor de dompelpompen uit de reeksen SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt en heeft een maaswijdte van ongeveer 5 mm.
Kenmerken en voordelen
Robuuste voorfilter
- Beschermt de rotor van de pomp tegen blokkeringen ten gevolge van takken of vuilpartikels en verhoogt een betrouwbare werking.
Klittenbandsysteem
- Eenvoudig en snel aan te sluiten aan de dompelpomp.
maasbreedte van 5 mm
- De doorstroming is niet verminderd, maar de betrouwbare werking is verhoogd.
Specificaties
Technische gegevens
|Maaswijdte (mm)
|5
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|177 x 179 x 53
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Toepassingen
- Biedt een betrouwbare bescherming van de dompelpompen tegen grote vuilpartikels.