Dompelpomp voor vuil water SP 16.000 Dirt
Snel vuil water wegpompen met een pompcapaciteit tot 16.000 l/u: met de robuuste vuilwaterpomp SP 16.000 Dirt incl. in hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit.
Grotere waterhoeveelheden is zijn specialiteit: de vuilwaterpomp SP 16.000 Dirt met een maximaal vermogen van 16.000 l/u pompt snel vuil water weg, met tot 20 mm grote vuildeeltjes uit bijv. tuinvijvers of ondergelopen kelders. Bij sterke vervuiling beschermt een optionele voorfilter tegen verstoppingen. De uit de Professional serie bekende glijringafdichting wordt gemonteerd voor een langere levensduur. De dompelpomp heeft een vlotterschakelaar voor automatische in- en uitschakeling. De vlotter is ook bevestigd aan een rail en kan verticaal worden versteld om op een laag niveau te pompen. In handmatige modus kan hij zelfs wegpompen tot een restwaterniveau van 25 mm. En de Quick Connect aansluitschroefdraad maakt een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Keramische dichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
In de hoogte verstelbare vlotterschakelaarVerhoogt de flexibiliteit bij het inschakelen van de aan-/uitknop van de pompen en voorkomt droogloop.
Quick ConnectAansluitschroefdraad voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1-aansluiting.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar oppompen van water met vuilpartikels tot een grootte van 20 mm.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken.
- Voor de omschakeling naar continu gebruik.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabel vast te houden en kan ook worden gebruikt als een houder voor de koord.
Stevige en eenvoudig vast te maken voorfilter als toebehoren
- Beschermt de pomp tegen extreem zware vervuiling waardoor wordt vermeden dat de rotor van de pomp geblokkeerd geraakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|550
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 16000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|8
|Werkdruk (bar)
|max. 0,8
|Korrelgrootte (mm)
|max. 20
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, manueel (mm)
|25
|Hoogte van het restwater (mm)
|25
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitdraad aan de drukzijde
|G1/2 interne draad
|Stroomkabel (m)
|10
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|229 x 238 x 303
Inbegrepen bij levering
- Aansluitstuk slang: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting
- Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
- In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische dichting van de voorkant.
Videos
Toepassingen
- Voor het oppompen van water uit tuinvijvers
- Voor gebruik in overstroomde gebieden
Toebehoren
Onderdelen SP 16.000 Dirt
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.