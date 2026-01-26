Grotere waterhoeveelheden is zijn specialiteit: de vuilwaterpomp SP 16.000 Dirt met een maximaal vermogen van 16.000 l/u pompt snel vuil water weg, met tot 20 mm grote vuildeeltjes uit bijv. tuinvijvers of ondergelopen kelders. Bij sterke vervuiling beschermt een optionele voorfilter tegen verstoppingen. De uit de Professional serie bekende glijringafdichting wordt gemonteerd voor een langere levensduur. De dompelpomp heeft een vlotterschakelaar voor automatische in- en uitschakeling. De vlotter is ook bevestigd aan een rail en kan verticaal worden versteld om op een laag niveau te pompen. In handmatige modus kan hij zelfs wegpompen tot een restwaterniveau van 25 mm. En de Quick Connect aansluitschroefdraad maakt een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk.