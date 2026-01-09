VUILWATER DOMPELPOMP MET VLOTTER BOX SP 5
Ontdek de Kärcher vuilwater dompelpomp Box voor noodgevallen zoals een overstroming of hoog tij. Deze box bestaat uit: een dompelpomp met vlotterschakelaar voor vuil water, stoffen slang en draagkist met grote mazen die gebruikt kan worden als een voorfilter.
Toebehoren
Onderdelen Dompelpomp box SP 5
