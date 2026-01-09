DOMPELPOMP ZUIVER WATER MET VLOTTER SP 2 FLAT
De SP 2 Flat dompelpomp met vlotter is een compacte pomp uit de instapklasse voor zuiver tot licht vervuild water. Deze pomp kan water tot 6.000 l/u en tot op 1 mm wegpompen, waardoor het oppervlak dweildroog achterblijft.
Toebehoren
Onderdelen SP 2 Flat
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.