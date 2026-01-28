Wanneer snel optreden vereist is bij overstromingen in huis en kelder, is de Kärcher Dompelpomp box SP 16.000 de perfecte oplossing voor grote watervolumes. De doos bevat alle benodigde items voor een snelle inzet. Met de krachtige vuilwaterpomp SP 16.000 kan vuil tot 16.000 l/u worden weggepompt. De pompen kunnen vuildeeltjes tot 20 mm aan. Bij zwaardere vervuiling, zoals bij overstromingen, kan de box met zijn grove mazen als extra voorfilter worden gebruikt - waardoor de pompwaaier wordt beschermd tegen verstoppingen. De Quick Connect aansluitschroefdraad maakt een snelle en eenvoudige aansluiting van de 1 1/4" stoffen slang in de set mogelijk. Omdat de slangklem een vleugelbout heeft, wordt de verbinding zonder gereedschap gemaakt. De 10 meter lange slang is perfect voor het wegpompen van grote watervolumes, Ze kan ook plat worden opgerold en in de doos worden opgeborgen om ruimte te besparen.