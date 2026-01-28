Dompelpomp voor vuil water Dompelpomp box SP 16.000
De Kärcher Dompelpomp box SP 16.000 voor noodgevallen zoals overstromingen of wegpompen van water: Met vuilwaterpomp, stoffen slang en grofmazige draagbox die als voorfilter kan worden gebruikt.
Wanneer snel optreden vereist is bij overstromingen in huis en kelder, is de Kärcher Dompelpomp box SP 16.000 de perfecte oplossing voor grote watervolumes. De doos bevat alle benodigde items voor een snelle inzet. Met de krachtige vuilwaterpomp SP 16.000 kan vuil tot 16.000 l/u worden weggepompt. De pompen kunnen vuildeeltjes tot 20 mm aan. Bij zwaardere vervuiling, zoals bij overstromingen, kan de box met zijn grove mazen als extra voorfilter worden gebruikt - waardoor de pompwaaier wordt beschermd tegen verstoppingen. De Quick Connect aansluitschroefdraad maakt een snelle en eenvoudige aansluiting van de 1 1/4" stoffen slang in de set mogelijk. Omdat de slangklem een vleugelbout heeft, wordt de verbinding zonder gereedschap gemaakt. De 10 meter lange slang is perfect voor het wegpompen van grote watervolumes, Ze kan ook plat worden opgerold en in de doos worden opgeborgen om ruimte te besparen.
Kenmerken en voordelen
Dompelpompset klaar-voor-gebruikDe kist bevat alles voor snelle en veeleisende toepassingen met vuil water.
Keramische dichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
Handige plastic kist met mazenDe pomp-box doet zowel dienst als een draagkist als als extra voorfilter voor een zeer hoog vuilniveau.
In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar
- Verhoogt de flexibiliteit bij het inschakelen van de aan-/uitknop van de pompen en voorkomt droogloop.
Quick Connect
- Aansluitschroefdraad voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1-aansluiting.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar oppompen van water met vuilpartikels tot een grootte van 20 mm.
1 1/4" afvoerslang
- Grotere diameter voor een verbeterde doorstroming.
Inclusief roestvrij stalen slangklem met vleugelmoer
- Kan worden aangesloten zonder gereedschap.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken.
- Voor de omschakeling naar continu gebruik.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabel vast te houden en kan ook worden gebruikt als een houder voor de koord.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|550
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 16000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|8
|Werkdruk (bar)
|max. 0,8
|Korrelgrootte (mm)
|max. 20
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, manueel (mm)
|25
|Hoogte van het restwater (mm)
|25
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitdraad aan de drukzijde
|G1/2 interne draad
|Stroomkabel (m)
|10
|Stroomsoort (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|229 x 238 x 303
Inbegrepen bij levering
- Aansluitstuk slang: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Inclusief stoffen slangset van 10 m (1 ¼")
- Inclusies roestvrij stalen slangklem
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting
- Omschakelen tussen manuele/automatische bediening: Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
- In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische dichting van de voorkant.
Toepassingen
- Voor gebruik in overstroomde gebieden
- Voor het oppompen van water uit tuinvijvers