Sac filtrant pour la station d'accueil (3 x 4 l)
Les sachets filtres en non-tissé haut de gamme pour la station multifonction de la RVF 7 Comfort et la station d'aspiration du RCV 5 assurent une élimination simple et hygiénique de la saleté et de la poussière.
Les sacs filtrants en matériau non tissé résistant à la déchirure sont adaptés à la station multifonction de la RVF 7 et à la station d'aspiration du RCV 5 et se démarquent par leur matériau extrêmement robuste et leur grande capacité de rétention des poussières. Une puissance d'aspiration durablement élevée de la station est ainsi garantie et l'aspirateur robot peut être utilisé de façon encore plus autonome. Fourniture par lot de 3 sachets.
Caractéristiques et avantages
Matériau non tissé pour une rétention optimale des poussières et une puissance d'aspiration constante
Matériau non tissé résistant aux déchirures, parfaitement adapté à une utilisation prolongée
Orifice verrouillable pour la poussière pour une élimination hygiénique du sac filtrant
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|3
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|185 x 155 x 145
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Moquettes à poils courts