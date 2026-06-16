Les sacs filtrants en matériau non tissé résistant à la déchirure sont adaptés à la station multifonction de la RVF 7 et à la station d'aspiration du RCV 5 et se démarquent par leur matériau extrêmement robuste et leur grande capacité de rétention des poussières. Une puissance d'aspiration durablement élevée de la station est ainsi garantie et l'aspirateur robot peut être utilisé de façon encore plus autonome. Fourniture par lot de 3 sachets.