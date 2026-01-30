Les sachets filtres en non-tissé KFI 487 à trois couches, extrêmement résistants à la déchirure s'illustrent par une puissance d'aspiration élevée et une filtration efficace des poussières pendant l'utilisation. En outre, ils sont parfaitement adaptés aux sollicitations intensives, par exemple lors de l'aspiration de gros déchets et de saletés humides. Ces sacs filtrants ont été développés sur mesure pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 4 à 7, KWD 4 à 6 et MV 4 à 6. La fourniture inclut un total de 4 sachets.