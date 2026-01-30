Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 487
Sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la déchirure, parfaits pour aspirer les saletés sèches et humides. Compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.
Les sachets filtres en non-tissé KFI 487 à trois couches, extrêmement résistants à la déchirure s'illustrent par une puissance d'aspiration élevée et une filtration efficace des poussières pendant l'utilisation. En outre, ils sont parfaitement adaptés aux sollicitations intensives, par exemple lors de l'aspiration de gros déchets et de saletés humides. Ces sacs filtrants ont été développés sur mesure pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 4 à 7, KWD 4 à 6 et MV 4 à 6. La fourniture inclut un total de 4 sachets.
Caractéristiques et avantages
Matériau non tissé à trois couches
- Pour une puissance d’aspiration élevée et une grande efficacité de filtration pendant l’utilisation.
- Extrêmement résistant à la déchirure, convient parfaitement en cas d’usage intensif.
Pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 4 à 7, KWD 4 à 6, MV 4 à 6
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|4
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 190 x 13
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche
- Saleté humide