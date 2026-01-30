Vliesfilterzak
De uiterst scheurvaste vliesfilterzakken KFI 487 met een hoge stofafscheidingsgraad zijn speciaal ontwikkeld voor de Kärcher nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.
De uiterst scheurvaste vliesfilterzakken bieden een hoge stofafscheidingsgraad en maken aanzienlijke langere zuigtijden mogelijk dan met papieren filterzakken. De vliesfilterzakken zijn geschikt voor alle Kärcher multifunctionele alleszuigers uit de reeks MV 4 tot MV 6 en WD 4 tot WD 6 en voor de sproei-extractie reinigers SE 5, SE 6, SE 5.100 en SE 6.100. 4 stofzakken inbegrepen in de levering.
Kenmerken en voordelen
Drielaags fleecemateriaal
- Voor hoge zuigkracht en hoge stoffiltratie tijdens gebruik.
- Extreem scheurvast, ideaal voor zwaar gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|4
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 190 x 13
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Droog vuil
- Nat vuil