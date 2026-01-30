Vliesfilterzak

De uiterst scheurvaste vliesfilterzakken KFI 487 met een hoge stofafscheidingsgraad zijn speciaal ontwikkeld voor de Kärcher nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigers.

De uiterst scheurvaste vliesfilterzakken bieden een hoge stofafscheidingsgraad en maken aanzienlijke langere zuigtijden mogelijk dan met papieren filterzakken. De vliesfilterzakken zijn geschikt voor alle Kärcher multifunctionele alleszuigers uit de reeks MV 4 tot MV 6 en WD 4 tot WD 6 en voor de sproei-extractie reinigers SE 5, SE 6, SE 5.100 en SE 6.100. 4 stofzakken inbegrepen in de levering.

Kenmerken en voordelen
Drielaags fleecemateriaal
  • Voor hoge zuigkracht en hoge stoffiltratie tijdens gebruik.
  • Extreem scheurvast, ideaal voor zwaar gebruik.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 4
Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 260 x 190 x 13
Toepassingen
  • Droog vuil
  • Nat vuil