Vliesfilterzak

De uiterst scheurvaste vliesfilterzakken bieden een hoge stofafscheidingsgraad en maken aanzienlijke langere zuigtijden mogelijk dan met papieren filterzakken. De vliesfilterzakken zijn geschikt voor alle Kärcher multifunctionele alleszuigers uit de reeks MV 4 tot MV 6 en WD 4 tot WD 6 en voor de sproei-extractie reinigers SE 5, SE 6, SE 5.100 en SE 6.100. 4 stofzakken inbegrepen in de levering.