Set de flexible haute pression HK 4
Set d’accessoires avec flexible haute pression de 4 m, poignée-pistolet ergonomique et adaptateur de raccord pratique Quick Connect pour la classe K 2. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l’année-modèle 1992. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.
Set d’accessoires avec flexible haute pression de 4 m, poignée-pistolet ergonomique et adaptateur de raccord pratique Quick Connect pour la classe K 2. Le set d’accessoires idéal pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l’année-modèle 1992 (sauf modèles avec enrouleur de flexible).
Caractéristiques et avantages
Adaptateur
- Séparation simple du tuyau de pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
Flexible haute pression
- Avec des adaptateurs Quick Connect pour une fixation rapide.
Pistolet haute pression
- Pour un travail ergonomique.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 40
|Pression max. (bar)
|120
|Longueur (m)
|4
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,8
|Poids emballage inclus (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|551 x 190 x 188
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.460 M PLUS T50 *EU
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS *EU
- K 2.59M PLUS VPS T50 *EU
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD
- K 2.98 M
- K 2.980 M Plus T80 RR *EU
- K 2.980 M plus WB *EU
- K 2.980M PLUS T80*EU
- K 2.99 M plus T 50
- K 3.150 *EU
- K 3.150 T 250
- K 3.20 M T 250
- K 3.68 MD plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.80 MD plus T250 RR *EU
- K 3.82 MD plus VPS T250 *EU
- K 3.85 M PL
- K 3.91 MD
- K 3.960 M Plus T 100
- K 4.80 MD T 250
- K 4.82 MD T250 *EU
- K 4.91 MD T 200
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.79 T 250
- K 7.20 M T 300
- Nettoyeur haute pression K 2.105
- Nettoyeur haute pression K 214 + T50
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
- Nettoyeur haute pression K 238 M + T50
- Nettoyeur haute pression K 380 M +
- Nettoyeur haute pression K 480 M +
- Nettoyeur haute pression K 570 M +
Accessoires
Piéces détachées Set de flexible haute pression HK 4
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.