HK 4 set hogedrukslang
Uitbreidingsset 4 meter – geschikt voor alle Kärcher K 2 hogedrukreinigers geproduceerd sinds 1992 (met uitzondering van de machines met slanghaspel). Omvat een hogedrukpistool en een Quick Connect adapter.
Toebehorenkit met hogedrukslang van 4 meter, een ergonomisch hogedrukpistool en een adapter voor latere aanpassing met de praktische Quick Connect adapter voor de K 2. De ideale uitbreidingsset voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers geproduceerd sinds 1992 (met uitzondering van de toestellen met slanghaspel).
Kenmerken en voordelen
Adapter
- Eenvoudig loskoppelen van de hogedrukslang van het spuitpistool en het toestel.
Hogedrukslang
- Met Quick Connect adapters voor een snelle aansluiting.
Hogedrukpistool
- Voor ergonomisch werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 40
|Max. druk (bar)
|120
|Lengte (m)
|4
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|551 x 190 x 188
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- K 2.39 M PLUS WB T50
- K 2.390 T50
- K 2.460 M PLUS T50
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS
- K 2.59M PLUS VPS T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T50
- K 2.98 M plus
- K 2.980 M Plus T80 RR
- K 2.980 M plus WB
- K 2.980M PLUS T80
- K 2.99 M plus T 50
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.150 T250
- K 3.20 M T 250
- K 3.68 MD plus
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T250
- K 3.80 MD plus T250 RR
- K 3.82 MD plus VPS T250
- K 3.85 M PL
- K 3.91 MD
- K 3.960 M Plus T 100
- K 3.99M-PLUS
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.82 MD T250
- K 4.91 MD T 200
- K 4.960M -T300
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.70 MD T 250
- K 5.79 T 250
- K 5.80 MD ALU
- K 7.20 M T 300
