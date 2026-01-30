HK 4 set hogedrukslang

Uitbreidingsset 4 meter – geschikt voor alle Kärcher K 2 hogedrukreinigers geproduceerd sinds 1992 (met uitzondering van de machines met slanghaspel). Omvat een hogedrukpistool en een Quick Connect adapter.

Toebehorenkit met hogedrukslang van 4 meter, een ergonomisch hogedrukpistool en een adapter voor latere aanpassing met de praktische Quick Connect adapter voor de K 2. De ideale uitbreidingsset voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers geproduceerd sinds 1992 (met uitzondering van de toestellen met slanghaspel).

Kenmerken en voordelen
Adapter
  • Eenvoudig loskoppelen van de hogedrukslang van het spuitpistool en het toestel.
Hogedrukslang
  • Met Quick Connect adapters voor een snelle aansluiting.
Hogedrukpistool
  • Voor ergonomisch werken.
Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 40
Max. druk (bar) 120
Lengte (m) 4
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,8
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 551 x 190 x 188
Toebehoren
Onderdelen HK 4 set hogedrukslang

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.