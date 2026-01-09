Les SensoTimers ST6 et ST6 Duo eco!ogic permettent un arrosage contrôlé. Les capteurs inclus dans la livraison mesurent le niveau d'humidité du sol et envoient cette information via radio au SensoTimer. Le pad de capteur qui se trouve sur le capteur, qui doit entrer en contact avec le sol afin de pouvoir prendre des mesures, doit être remplacé une fois par an par un pad de rechange, pour assurer que le système fonctionne sans problèmes. Les pads de capteur de rechange peuvent être remplacés rapidement et facilement à l'aide d'un tournevis. Dévissez à cet effet 2 vis à l'arrière du capteur, enlevez le panneau frontal en retirez le pad. L'ancien pad peut alors rapidement être remplacé pour l'exemplaire nouveau. Refermez ensuite le panneau et remettez-le sur place avec les vis à l'arrière. Et c'est prêt.