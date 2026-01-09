De SensoTimer ST6 en ST6 Duo eco!ogic maken bewatering met vochtigheidsmeting mogelijk. De sensoren meten de grondvochtigheid en zenden deze waarde naar de SensoTimer. De sensor pad op de sensor, welke in contact moet staan met de grond om de meting mogelijk te maken, dient één keer per jaar vervangen te worden door een vervangende sensor pad om er zeker van te zijn dat het systeem soepel verloopt. Sensor pads kunnen makkelijk en eenvoudig met een schroevendraaier vervangen te worden. Dit houdt in dat twee schroeven aan de achterkant losgedraaid dienen te worden om zo de voorkant te verwijderen en de pad eruit te halen. De oude pad kan daarna eenvoudig vervangen worden door de nieuwe. Tot slot dient de sensor cover met de schroeven weer teruggeplaatst te worden. Klaar.