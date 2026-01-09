L'arroseur oscillant OS 3.220 sert à l'arrosage des moyens et grands jardins et surfaces. La portée de l'arroseur oscillant peut être réglée en continu en fonction des besoins pour une zone d'arrosage maximale de 220 m². Cet arroseur innovant est équipé d'un engrenage particulièrement résistant dans le temps. Selon les besoins, les arroseurs de Kärcher peuvent être équipés au choix de pics de fixation ou de patins. De manière générale, les nouveaux arroseurs oscillants de Kärcher sont désormais encore plus faciles d'utilisation. Il va de soi que l'ensemble des arroseurs de Kärcher sont dotés du système clic éprouvé pour un raccordement on ne peut plus simple au tuyau d'arrosage. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.