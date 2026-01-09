Arroseur oscillant OS 3.220
Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 220 m²
L'arroseur oscillant OS 3.220 sert à l'arrosage des moyens et grands jardins et surfaces. La portée de l'arroseur oscillant peut être réglée en continu en fonction des besoins pour une zone d'arrosage maximale de 220 m². Cet arroseur innovant est équipé d'un engrenage particulièrement résistant dans le temps. Selon les besoins, les arroseurs de Kärcher peuvent être équipés au choix de pics de fixation ou de patins. De manière générale, les nouveaux arroseurs oscillants de Kärcher sont désormais encore plus faciles d'utilisation. Il va de soi que l'ensemble des arroseurs de Kärcher sont dotés du système clic éprouvé pour un raccordement on ne peut plus simple au tuyau d'arrosage. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.
Caractéristiques et avantages
Ajustement de la portéeArrosage précis
Anneau de suspension intégré dans la poignéePour un rangement/une suspension aisés.
Y compris l'aiguille de nettoyagePour un nettoyage facile des buses
Appareil très durable
- Pour une autonomie plus longue et une meilleure durée de vie de l'outil.
Spécifications
Données techniques
|Surface d’arrosage 2 bars
|45 - 120 m²
|Surface d’arrosage 4 bars
|80 - 220 m²
|Largeur d'arrosage (2 bar) (m)
|9
|Largeur d'arrosage (4 bar) (m)
|13
|Étendue d'arrosage (2 bar) (m)
|5 - 14
|Étendue d'arrosage (4 bar) (m)
|6 - 17
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|450 x 136 x 86
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Pelouse
- Moyennes et grandes surfaces
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.