De zwenksproeier OS 3.220 voor de bewatering van middelgrote tot grote oppervlakken en tuinen. De dekking kan traploos worden aangepast – maximale dekking van 220 m². Deze innovatieve zwenksproeier heeft een uiterst duurzame aandrijving. De Kärcher sproeiers worden geleverd met pinnen of een sleebasis. De nieuwe zwenksproeiers van Kärcher zijn nu nog eenvoudiger in gebruik. De sproeiers zijn uitgerust met een goede geïntegreerde spatbescherming voor het handig zetten en aanpassen van de sproeier zonder zélf nat te worden. De Kärcher sproeiers zijn uitgerust met het beproefde click-systeem en kunnen gemakkelijk worden aangesloten op tuinslangen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!