Zwenksproeier OS 3.220

Zwenksproeier OS 3.220 voor de bewatering van middelgrote tot grote tuinoppervlakken. Extreem duurzaam. Dekt tot 220 m².

De zwenksproeier OS 3.220 voor de bewatering van middelgrote tot grote oppervlakken en tuinen. De dekking kan traploos worden aangepast – maximale dekking van 220 m². Deze innovatieve zwenksproeier heeft een uiterst duurzame aandrijving. De Kärcher sproeiers worden geleverd met pinnen of een sleebasis. De nieuwe zwenksproeiers van Kärcher zijn nu nog eenvoudiger in gebruik. De sproeiers zijn uitgerust met een goede geïntegreerde spatbescherming voor het handig zetten en aanpassen van de sproeier zonder zélf nat te worden. De Kärcher sproeiers zijn uitgerust met het beproefde click-systeem en kunnen gemakkelijk worden aangesloten op tuinslangen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!

Kenmerken en voordelen
Zwenksproeier OS 3.220: Constante aanpassing van de reikwijdte
Nauwkeurig sproeien
Zwenksproeier OS 3.220: Lus voor het ophangen van het apparaat geïntegreerd in de handgreep
Voor een eenvoudige opberging/ophanging
Zwenksproeier OS 3.220: Inclusief reinigingsnaald
Voor een eenvoudige reiniging van de sproeiers
Zeer duurzaam toestel
  • Voor een langere looptijd en een verbeterde levensduur van het toestel.
Specificaties

Technische gegevens

Sproeiradius 2 bar 45 - 120 m²
Sproeiradius 4 bar 80 - 220 m²
Sproeibreedte (2 bar) (m) 9
Sproeibreedte (4 bar) (m) 13
Gebiedsdekking (2 bar) (m) 5 - 14
Gebiedsdekking (4 bar) (m) 6 - 17
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 450 x 136 x 86
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Tuin
  • Middelgrote tot grote oppervlakken
Toebehoren
Onderdelen Zwenksproeier OS 3.220

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.