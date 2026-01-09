Le set pistolet d'arrosage parfaitement assorti pour votre jardin. Le pistolet est idéal pour les tâches d'arrosage simples. Grâce aux formes d'arrosage ajustables en continu, l'alimentation en eau se règle à souhait entre jet conique et jet crayon. Ainsi, l'appareil permet d'arroser les fleurs et les plantes, mais aussi d'éliminer les salissures importantes tout autour du jardin. Lorsque le pistolet n'est pas utilisé, il suffit de couper le débit d'eau en tournant la buse d'arrosage. Le set inclut également un nez de robinet G3/4" avec réducteur G1/2" ainsi que 2 raccords de flexible robustes, dont un avec Aqua Stop. Ce dispositif empêche tout débit d'eau à l'extrémité du tuyau d'arrosage, même lorsque le robinet est ouvert à fond, par exemple lors du retrait du pistolet. Bon à savoir : les pistolets et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles et se raccordent ainsi sans problèmes sur votre tuyau d'arrosage.