SET Basic spuitstuk + koppelingen
Het ideale instapmodel van een set met spuitstuk, kraanaansluiting en 2 koppelingen (één met Aqua Stop). Onmiddellijk klaar voor gebruik om uw tuin te sproeien.
Het perfect samengestelde spuitstukset voor uw tuin. Het spuitstuk (art. nr. 2.645-264.0) is perfect voor eenvoudige besproeiingstaken. Dankzij de continu aanpasbaar sproeipatronen, kan de waterverdeling naar wens worden omgeschakeld van kegelstraal naar puntstraal. Dit kan gebruikt worden voor het sproeien van bloemen en planten, maar ook om grof vuil in de tuin te verwijderen. Wanneer het spuitstuk niet wordt gebruikt, kan de waterstroom op het spuitstuk eenvoudig worden uitgeschakeld. Deze set omvat ook ee G3/4" kraanaansluiting met G1/2" reduceerstuk, en ook 2 robuuste universele koppelingen - waarvan één met Aqua Stop. Deze voorkomt de waterstroom aan het eind van de slang, zelfs als de kraan openstaat, bijvoorbeeld als het spuitstuk wordt verwijderd. De koppelingen kunnen ook gebruikt worden voor alle traditionele tuinslangdiameters. Trouwens: de spuitstukken en koppelingen van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare clicksystemen en kunnen zonder problemen aan uw tuinslang worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Klein en compact
- Eenvoudig te gebruiken.
Aqua Stop
- Voor het veilig afkoppelen van toebehoren van de slang zonder morsen
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal.
- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).
Slangaansluitingen (1/2", 5/8")
- Past op alle gangbare tuinslangen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|131 x 36 x 36
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Zelfleeg-functie
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Voor de reiniging van licht vervuilde oppervlakken
