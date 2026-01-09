Kit de pistolet d'arrosage
Immédiatement prêt pour l'arrosage du jardin : le set pistolet d'arrosage inclut le pistolet d'arrosage, un nez de robinet et 2 raccords de flexible, dont un avec Aqua Stop.
Un set avec tout ce qu'il faut pour un arrosage pratique du jardin. Le pistolet d'arrosage facilite le travail grâce à la fonction de blocage de la poignée verrouillable, permettant de maintenir le débit d'eau en permanence. De plus, 2 formes d'arrosage sont ajustables en continu : jet crayon et jet conique. D'une part, l'appareil permet ainsi d'arroser les parterres de fleurs et les plates-bandes ; d'autre part, il peut aussi être utilisé pour débarrasser les terrasses ou le mobilier de jardin des saletés importantes. En plus du pistolet d'arrosage, le set comprend un nez de robinet G3/4"avec réducteur G1/2" ainsi que 2 raccords de flexible (dont un avec Aqua Stop). Le raccord avec Aqua Stop empêche tout débit d'eau à l'extrémité du tuyau d'arrosage, même lorsque le pistolet est par exemple retiré alors que le robinet est ouvert. Bon à savoir : les pistolets et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles et se raccordent ainsi sans problèmes sur votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau à une seule main.
Blocage facile de la tête
- Pour un arrosage aisé et permanent.
Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône
- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).
Aqua Stop
- Pour enlever sans risque les accessoires du flexible sans projection d’eau.
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Raccords de flexible (1/2", 5/8")
- Utilisable sur tous les tuyaux
Système de clic
- Compatible avec toutes les marques connues.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|167 x 42 x 142
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Verrouillage sur la poignée
- Débit d'eau peut être réglé
- Fonction d'autovidange
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Vidéos
Piéces détachées Kit de pistolet d'arrosage
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.