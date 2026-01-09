Un set avec tout ce qu'il faut pour un arrosage pratique du jardin. Le pistolet d'arrosage facilite le travail grâce à la fonction de blocage de la poignée verrouillable, permettant de maintenir le débit d'eau en permanence. De plus, 2 formes d'arrosage sont ajustables en continu : jet crayon et jet conique. D'une part, l'appareil permet ainsi d'arroser les parterres de fleurs et les plates-bandes ; d'autre part, il peut aussi être utilisé pour débarrasser les terrasses ou le mobilier de jardin des saletés importantes. En plus du pistolet d'arrosage, le set comprend un nez de robinet G3/4"avec réducteur G1/2" ainsi que 2 raccords de flexible (dont un avec Aqua Stop). Le raccord avec Aqua Stop empêche tout débit d'eau à l'extrémité du tuyau d'arrosage, même lorsque le pistolet est par exemple retiré alors que le robinet est ouvert. Bon à savoir : les pistolets et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles et se raccordent ainsi sans problèmes sur votre tuyau d'arrosage.