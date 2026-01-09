SET Regelbaar spuitpistool + koppelingen
Onmiddellijk klaar om uw tuin te sproeien : de spuitpistoolset bevat niet alleen een spuitpistool, maar ook een kraanaansluiting en 2 universele koppelingen – waarvan één met Aqua Stop.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische regelklep
- Instelling van de waterhoeveelheid met één hand.
Eenvoudige vergrendeling van de trekkerbeugel
- Voor een handige en constante besproeiing
Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal.
- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).
Aqua Stop
- Voor het veilig afkoppelen van toebehoren van de slang zonder morsen
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Slangaansluitingen (1/2", 5/8")
- Past op alle gangbare tuinslangen
Klittenbandsysteem
- Geschikt voor alle gekende merken
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|167 x 42 x 142
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Vergrendeling aan het handvat
- Instelling watervolume
- Zelfleeg-functie
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Voor de reiniging van licht vervuilde oppervlakken
