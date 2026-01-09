Pistolet d'arrosage
Le pistolet d'arrosage idéal de la gamme d'entrée. Avec gâchette verrouillable pour un arrosage confortable du jardin. Raccord rapide et facile au tuyau d'arrosage.
Le pistolet d'arrosage rend l'arrosage du jardin particulièrement pratique. Grâce à la gâchette avec fonction de verrouillage, le débit d'eau à l'intérieur du pistolet d'arrosage peut constamment être maintenu – sans besoin d'une pression constante. À l'aide de la vanne de contrôle, utilisable à une seule main, le débit d'eau peut également être ajusté selon les souhaits. Le pistolet d'arrosage est équipé de 2 formes d'arrosage: un jet crayon et un jet conique creux. Celles-ci peuvent constamment être ajustée en fonction des demandes. Des parterres de fleurs et de plantes peuvent être arrosées facilement, et les terrasses ou les meubles de jardin peuvent être nettoyés de saletés tenaces. Cela rend cette lance d'arrosage idéale aussi bien pour l'arrosage que pour le nettoyage. D'ailleurs: les lances d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau à une seule main.
Verrouillage simple sur le pistolet
- Pour un arrosage aisé et permanent.
Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône
- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|203 x 42 x 105
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Verrouillage sur la poignée
- Débit d'eau peut être réglé
- Fonction d'autovidange
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
