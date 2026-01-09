Regelbaar spuitpistool
Het ideale spuitpistool uit de instapklasse. Met vergrendelbare trekker voor een comfortabele besproeiing van uw tuin. Snel een eenvoudig aan te sluiten aan de tuinslang.
Dit spuitpistool maakt het besproeien van uw tuin bijzonder handig. Dankzij de trekker met vergrendelfunctie, kan de waterstroom in het spuitpistool constant worden gehouden – zonder dat u continu moet drukken. Dankzij de regelbare koppeling, die met één hand kan worden bediend, kan de waterhoeveelheid ook naar wens worden aangepast. Het spuitpistool is uitgerust met 2 sproeipatronen : een puntstraal en een kegelstraal. Deze kunnen continu naar wens worden aangepast. Bloemen- en plantenbedden kunnen zo eenvoudig worden besproeid, en terrassen en tuinmeubilair kan ontdaan worden van grof vuil door gebruik te maken van de puntstraal. Hierdoor is het spuitpistool perfect voor zowel besproeiings- als schoonmaaktaken. Trouwens: de spuitpistolen van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare click-systemen en kunnen zonder problemen worden aangesloten aan uw tuinslang.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische regelklep
- Instelling van de waterhoeveelheid met één hand.
Eenvoudige vergrendeling van de trekker
- Voor een handige en constante besproeiing
Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal.
- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|203 x 42 x 105
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Vergrendeling aan het handvat
- Instelling watervolume
- Zelfleeg-functie
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Voor de reiniging van licht vervuilde oppervlakken
Toebehoren
Onderdelen Regelbaar spuitpistool
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.