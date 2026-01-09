Dit spuitpistool maakt het besproeien van uw tuin bijzonder handig. Dankzij de trekker met vergrendelfunctie, kan de waterstroom in het spuitpistool constant worden gehouden – zonder dat u continu moet drukken. Dankzij de regelbare koppeling, die met één hand kan worden bediend, kan de waterhoeveelheid ook naar wens worden aangepast. Het spuitpistool is uitgerust met 2 sproeipatronen : een puntstraal en een kegelstraal. Deze kunnen continu naar wens worden aangepast. Bloemen- en plantenbedden kunnen zo eenvoudig worden besproeid, en terrassen en tuinmeubilair kan ontdaan worden van grof vuil door gebruik te maken van de puntstraal. Hierdoor is het spuitpistool perfect voor zowel besproeiings- als schoonmaaktaken. Trouwens: de spuitpistolen van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare click-systemen en kunnen zonder problemen worden aangesloten aan uw tuinslang.