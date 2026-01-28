De slangenbox HBX 2.10 is de ideale oplossing voor het bewateren van planten op balkons, dakterrassen en in kleine tuinen of voor gebruik onderweg op kampeertrips. De box wordt gebruiksklaar geleverd, met alle benodigde accessoires voor buitengebruik inbegrepen in de leveringsomvang. De slang kan snel en moeiteloos worden opgerold met de inklapbare slinger. En met het betrouwbare anti-druppelsysteem met twee Aqua Stop-aansluitingen is het loskoppelen eenvoudig en spatvrij. Dit, gecombineerd met het intelligente opbergconcept voor accessoires en slangontgrendelingen, zorgt ervoor dat watervlekken op tapijten of parketvloeren tot het verleden behoren. Door de compacte afmetingen kan de box in de kleinste ruimtes binnenshuis worden opgeborgen, bijvoorbeeld in de kast onder de gootsteen in de keuken. Als alternatief kan de box aan de muur worden gemonteerd. De slangenbox is ook geschikt als toevoerslang voor de K 2–K 4 hogedrukreinigers van Kärcher. Na registratie ontvang je bovendien gratis 5 jaar garantie!