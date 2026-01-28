HBX 2.10 Compact
Compacte slangenbox voor balkons, dakterrassen, kleine tuinen of om mee te nemen op vakantie. Snel en gemakkelijk op- en afrollen. Ideaal voor ruimtebesparende opslag in appartementen.
De slangenbox HBX 2.10 is de ideale oplossing voor het bewateren van planten op balkons, dakterrassen en in kleine tuinen of voor gebruik onderweg op kampeertrips. De box wordt gebruiksklaar geleverd, met alle benodigde accessoires voor buitengebruik inbegrepen in de leveringsomvang. De slang kan snel en moeiteloos worden opgerold met de inklapbare slinger. En met het betrouwbare anti-druppelsysteem met twee Aqua Stop-aansluitingen is het loskoppelen eenvoudig en spatvrij. Dit, gecombineerd met het intelligente opbergconcept voor accessoires en slangontgrendelingen, zorgt ervoor dat watervlekken op tapijten of parketvloeren tot het verleden behoren. Door de compacte afmetingen kan de box in de kleinste ruimtes binnenshuis worden opgeborgen, bijvoorbeeld in de kast onder de gootsteen in de keuken. Als alternatief kan de box aan de muur worden gemonteerd. De slangenbox is ook geschikt als toevoerslang voor de K 2–K 4 hogedrukreinigers van Kärcher. Na registratie ontvang je bovendien gratis 5 jaar garantie!
Kenmerken en voordelen
Compacte slangenboxRuimtebesparende opslag, past zelfs in het kastje onder de gootsteen.
Opklapbare hendelBetrouwbaar oprollen van de slang en ruimtebesparend opbergen.
GebruiksklaarAlle benodigde accessoires voor gebruik buitenshuis (spuit, koppelingen, buitenkraanaansluiting) zijn bij de levering inbegrepen.
Intelligent opbergsysteem voor accessoires en slanguiteinden
- Voorkomen van watervlekken op tapijt of parket.
- Ruimtebesparend en veilig opbergen van alle accessoires in de box.
Twee slangkoppelingen met Aqua Stop
- Gemakkelijk los te koppelen zonder opspattend water.
Optionele wandmontage
- Voorbereide ophangpunten aan de achterkant van de behuizing voor wandmontage.
Lichtgewicht
- Moeiteloos en rugvriendelijk transport.
Meerdere mogelijkheden voor het positioneren van de toevoerslang
- Voorkomt knikken in de slang voor een constante waterstroom en lange levensduur.
Stevig en stabiel ontwerp
- Gemakkelijk afwikkelen, ook bij mobiel gebruik.
Ergonomisch handvat
- Eenvoudig te bedienen en te verplaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Slanglengte (m)
|10
|Slang capaciteit (m)
|10 (5/16")
|Slangconnector (m)
|2 (5/16")
|Barstende druk (bar)
|24
|Boutafstand voor wandmontage (mm)
|80
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|2,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|225 x 360 x 387
Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.
Inbegrepen bij levering
- Slangaansluiting met Aqua Stop: 2 Stuk(s)
- Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2: 1 Stuk(s)
- Sproeier: 1 Stuk(s)
- slang 5/16": 10 m
- 5/16" aansluitslang: 2 m
Uitvoering
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
- Muurbeugel inclusief schroeven en pluggen
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 horizontal
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Kleine oppervlakken
- Thuis
- On the go
- Mobile homes
- Tent/campinguitrusting