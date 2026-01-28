HBX 2.10 Compact
Dévidoir compact pour les balcons, les terrasses de toit, les jardinets et les vacances au camping. Enroulement et déroulement pratiques et rapides. Idéal pour un rangement peu encombrant dans l'appartement.
Le dévidoir HBX 2.10 est la solution idéale pour l'arrosage sur les balcons, les terrasses de toit et dans les jardinets ou pour l'utilisation mobile au camping. Le dévidoir est « prêt à l'emploi ». Tous les accessoires pour l'utilisation en extérieur sont inclus. Le flexible s'enroule rapidement et sans effort à l'aide de la manivelle repliable. Le système anti-gouttes fiable avec 2 raccords Aqua Stop garantit un débranchement sans éclaboussures et pratique. En association avec le concept de rangement intelligent pour les accessoires et les embouts de flexible, les taches d'eau sur les moquettes ou le parquet appartiennent au passé. Avec son format compact, le dévidoir se range avec un encombrement minimal, par exemple dans le placard sous l'évier dans un appartement. En alternative, un montage mural est possible. Le dévidoir peut également servir d'admission pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 4.
Caractéristiques et avantages
Dévidoir compactRangement peu encombrant, par ex. dans le placard sous l'évier.
Manivelle repliableEnroulement fiable du flexible et stockage peu encombrant.
Prêt à l'emploiTous les accessoires nécessaires pour l'extérieur (pistolet, raccords, nez de robinet extérieur) sont inclus.
Système de rangement intelligent pour les accessoires et les embouts de flexible
- Prévention des taches d'eau sur la moquette ou le parquet.
- Rangement peu encombrant et sécurisé de tous les accessoires sur le dévidoir.
Deux raccords de flexible avec Aqua Stop
- Débranchement facile, sans éclaboussures d'eau.
Montage mural possible en option
- Points d'accrochage préparés au dos du boîtier pour la fixation murale.
Léger
- Transport sans effort et moins pénible pour le dos.
Plusieurs options pour le positionnement du flexible d'admission
- Prévention de vrillage du flexible pour un débit d'eau constant et une longévité élevée.
Stationnement stable et sécurisé
- Déroulement pratique, y compris en cas d'utilisation mobile.
Poignée ergononomique
- Prise en main et transport faciles
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|10
|Capacité du flexible (m)
|10 (5/16")
|Flexible de raccordement (m)
|2 (5/16")
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Écart entre les vis pour le montage mural (mm)
|80
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2,5
|Poids emballage inclus (kg)
|2,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|225 x 360 x 387
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Inclus dans la livraison
- Raccord de flexible avec Aqua Stop: 2 Pièce(s)
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2: 1 Pièce(s)
- Lance d’arrosage: 1 Pièce(s)
- Flexible 5/16": 10 m
- Flexible de raccordement 5/16": 2 m
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Vis et chevilles pour le montage mural
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K Mini
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Petites surfaces
- À la maison
- En déplacement
- Mobilehomes
- Tente/équipement de camping