Le dévidoir HBX 2.10 est la solution idéale pour l'arrosage sur les balcons, les terrasses de toit et dans les jardinets ou pour l'utilisation mobile au camping. Le dévidoir est « prêt à l'emploi ». Tous les accessoires pour l'utilisation en extérieur sont inclus. Le flexible s'enroule rapidement et sans effort à l'aide de la manivelle repliable. Le système anti-gouttes fiable avec 2 raccords Aqua Stop garantit un débranchement sans éclaboussures et pratique. En association avec le concept de rangement intelligent pour les accessoires et les embouts de flexible, les taches d'eau sur les moquettes ou le parquet appartiennent au passé. Avec son format compact, le dévidoir se range avec un encombrement minimal, par exemple dans le placard sous l'évier dans un appartement. En alternative, un montage mural est possible. Le dévidoir peut également servir d'admission pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 4.