Classic Frange coton Kentucky 400 g
Idéal pour les sols irréguliers : le balai à plat facile d'utilisation avec support pour balai à plat Kentucky en matériaux naturels.
La serpillière Kentucky écologique en matériaux naturels de Kärcher absorbe une quantité particulièrement importante de solution de nettoyage – une propriété qui la prédestine notamment au nettoyage des surfaces irrégulières et à l'élimination des résidus de saleté. Les atouts de cette serpillière à franges maintes fois éprouvée s'avèrent aussi très utiles dans les zones comportant beaucoup d'obstacles.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Élevée
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Fixation des textiles
|Pince à serpillière
|Matériau
|100 % coton
|Matière textile
|100 % coton
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,4
|Poids d'emballage (kg)
|21,1
|Dimensions (L × l) (mm)
|420 x 160
|Dimensions, emballé (mm)
|415 x 805 x 282
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide