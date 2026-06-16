Classic Frange coton Kentucky 400 g

Idéal pour les sols irréguliers : le balai à plat facile d'utilisation avec support pour balai à plat Kentucky en matériaux naturels.

La serpillière Kentucky écologique en matériaux naturels de Kärcher absorbe une quantité particulièrement importante de solution de nettoyage – une propriété qui la prédestine notamment au nettoyage des surfaces irrégulières et à l'élimination des résidus de saleté. Les atouts de cette serpillière à franges maintes fois éprouvée s'avèrent aussi très utiles dans les zones comportant beaucoup d'obstacles.

Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement Élevée
Type de textile Textiles réutilisables
Fixation des textiles Pince à serpillière
Matériau 100 % coton
Matière textile 100 % coton
Température de lavage (°C) max. 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,4
Poids d'emballage (kg) 21,1
Dimensions (L × l) (mm) 420 x 160
Dimensions, emballé (mm) 415 x 805 x 282
Classic Frange coton Kentucky 400 g
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Détergents