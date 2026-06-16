De milieuvriendelijke Kentucky-mop van natuurlijke materialen van Kärcher neemt een bijzonder grote hoeveelheid reinigingsoplossing op en is dankzij deze eigenschap bijzonder geschikt voor het reinigen van oneffen oppervlakken en het verwijderen van restvuil. Zelfs in gebieden met veel obstakels zijn de voordelen van de beproefde spaghettipop goed te zien.