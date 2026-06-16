Kentucky dweil 400 g

Ideaal op oneffen vloeren: het gebruiksvriendelijke mopsysteem met uitneembare Kentucky mophouder van natuurlijke materialen.

De milieuvriendelijke Kentucky-mop van natuurlijke materialen van Kärcher neemt een bijzonder grote hoeveelheid reinigingsoplossing op en is dankzij deze eigenschap bijzonder geschikt voor het reinigen van oneffen oppervlakken en het verwijderen van restvuil. Zelfs in gebieden met veel obstakels zijn de voordelen van de beproefde spaghettipop goed te zien.

Specificaties

Technische gegevens

Programma CLASSIC
Vloertype Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Bodemgesteldheid Glad en licht gestructureerd
Mate van vervuiling Hoog
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Textiel fixatie Mopklem
Materiaal 100% katoen
Textiel materiaal 100% katoen
Wastemperatuur (°C) max. 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,4
Gewicht incl. verpakking (kg) 21,1
Afmetingen (l x b) (mm) 420 x 160
Afmetingen, verpakt (mm) 415 x 805 x 282
Kentucky dweil 400 g
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Reinigingsmiddel