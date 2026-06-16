Faubert à rubans en microfibre, rouge
Système de faubert avec pince qui peut être utilisé avec presse à plat ou à mâchoires. Idéal pour la saleté résiduelle où il est nécessaire de rincer souvent les fibres.
Spécifications
Données techniques
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Fixation des textiles
|Pince à serpillière
|Matériau
|80% PET / 20% PA
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,3
|Poids d'emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l) (mm)
|300 x 100
|Dimensions, emballé (mm)
|300 x 100 x 100
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide