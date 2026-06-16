Microvezel lintmop, rood

Mopsysteem met klem te gebruiken met vlak- of bekwringer. Ideaal voor het verwijderen van restvuil waarbij herhaaldelijk spoelen van de vezels nodig is.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Textiel fixatie Mopklem
Materiaal 80% PET / 20% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,3
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (l x b) (mm) 300 x 100
Afmetingen, verpakt (mm) 300 x 100 x 100
Microvezel lintmop, rood
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen