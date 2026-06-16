Utilisation simple et sans contact avec la peau grâce à la fixation à languettes, idéal pour les zones très sales et les sols irréguliers : le mop en coton de Kärcher. Les boucles et franges extérieures de ce mop sont en coton doux majoritaire. La répartition uniforme des boucles assure une absorption optimale des saletés et des liquides ainsi qu'une excellente capture des saletés grossières grâce à la densité des franges extérieures, le mop bénéficiant également d'excellentes propriétés de glisse. La bonnette dispose en outre de 4 boucles de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs, le mop peut être réservé à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les boucles qui ne servent plus. Ce mop en coton peut être utilisé avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage.