Eenvoudig in gebruik en contactloos dankzij de lipbevestiging en ideaal voor zeer sterke vervuilingen, ook op oneffen vloeren: de katoenen dweil van Kärcher. De lussen en buitenste franjes van de mophoes hebben een hoog percentage katoen, de gelijkmatige lusverdeling zorgt voor een optimale opname van vuil en vocht en in combinatie met de dicht op elkaar geplaatste buitenfranjes een zeer goede verwijdering van grof vuil met goede glij-eigenschappen aan de dezelfde tijd. Daarnaast heeft de mophoes in totaal 4 lussen in de kleuren blauw, rood, geel en groen. Met behulp van dit kleurgecodeerde systeem kan de mop duidelijk worden toegewezen aan een specifiek reinigingsgebied en wordt kruisbesmetting effectief voorkomen - de lussen die niet nodig zijn, worden eenvoudig afgesneden. De katoenen dweil is geschikt voor gebruik in het vlakmopsysteem met dubbele emmerkarren of enkele emmerkarren en pers.