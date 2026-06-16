Frame wet system Light Lampo D23mm 40cm

Wet System Light Lampo frame in polyamide met klepklemmen met 3 gaten, met Jack Lampo voor ø 23 mm stelen.

Vlakmopsysteem met flappen, te gebruiken met rol, kaak of platte wringer. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties.

Specificaties

Technische gegevens

Programma CLASSIC
Vloertype Harde vloeren
Textiel fixatie Kleppen
Materiaal VADER / Glasvezel / PP
Werkbreedte (cm) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,6
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (l x b) (mm) 405 x 105
Afmetingen, verpakt (mm) 405 x 105 x 230

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Toebehoren