Frame wet system Light Lampo D23mm 40cm
Wet System Light Lampo frame in polyamide met klepklemmen met 3 gaten, met Jack Lampo voor ø 23 mm stelen.
Vlakmopsysteem met flappen, te gebruiken met rol, kaak of platte wringer. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|CLASSIC
|Vloertype
|Harde vloeren
|Textiel fixatie
|Kleppen
|Materiaal
|VADER / Glasvezel / PP
|Werkbreedte (cm)
|40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,6
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b) (mm)
|405 x 105
|Afmetingen, verpakt (mm)
|405 x 105 x 230
Uitvoering
- Multilink aansluiting
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen