Les boucles de cette serpillère sont en microfibres de haute qualité. La matière et la répartition homogène des boucles sur toute la surface intérieure de la serpillère assurent une élimination optimale des saletés et une absorption parfaite des liquides. Elle est ainsi parfaite pour le nettoyage dans tous les domaines salissants et sur les sols irréguliers, y compris dans l'industrie. La fixation à languettes astucieuse évite le contact du détergent avec la peau pendant ou après le nettoyage. La serpillère microfibre dispose en outre de 4 boucles de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs, le mop peut être réservé à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les boucles qui ne servent plus. Cette serpillère microfibre peut être utilisée avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage.