De lussen van deze mophoes zijn volledig gemaakt van hoogwaardige microvezel. In combinatie met de gelijkmatige verdeling over het gehele binnenoppervlak van de mophoes zorgt dit ervoor dat de mop een optimaal vuiloplossend vermogen en vochtopname heeft. Hierdoor is hij geschikt voor reiniging in alle gebieden met veel vervuiling en op oneffen vloeren - ook in de industrie. De slimme tabfixatie voorkomt huidcontact door het schoonmaakpersoneel tijdens of na het reinigen. Daarnaast biedt de microvezelmop in totaal 4 lussen in de kleuren blauw, rood, geel en groen. Met behulp van dit kleurgecodeerde systeem kan de mop duidelijk worden toegewezen aan een specifiek reinigingsgebied en wordt kruisbesmetting effectief voorkomen - de lussen die niet nodig zijn, worden eenvoudig afgesneden. De microvezelmop is geschikt voor gebruik in het vlakmopsysteem met dubbele emmerkarren of enkele emmerkarren en pers.